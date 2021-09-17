Немецкий депутат предложила перенять российский опыт голосования онлайн

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму является хорошей идеей. Об этом сообщила депутат федеральной земли Гамбург от партии "Альтернатива для Германии" международный наблюдатель на выборах в РФ Ольга Петерзен.

"Я приветствую решение дать возможность голосовать дистанционно в России. Это очень хорошая идея. Конечно, нужно гарантировать людям, что это будет анонимно. Если все эти аспекты приняты к сведению, то это очень хорошие идеи", — приводят её слова "Известия".

Она выразила надежду, что подобные идеи будут применимы во всём мире, и с сожалением отметила, что на данный момент в Германии не обсуждается возможность введения ДЭГ. Также парламентарий заявила, что у формата трёхдневного голосования есть плюсы, однако сложности могут возникнуть при контроле процесса на протяжении всего периода.

Кроме того, депутат объяснила, зачем приехала в Москву в качестве наблюдателя. По её словам, некоторые международные организации заранее заявляли, что не признают выборы в России честными, однако делать подобные высказывания заранее, к тому же не присутствуя при проведении процесса лично, нельзя, считает Петерзен.