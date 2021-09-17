В первый день думских выборов все цифровые сервисы ЕР подверглись кибератакам

В первый день голосования на выборах в Государственную думу все цифровые сервисы "Единой России" подверглись кибератакам, которые были вовремя замечены и отражены. Некоторые из них велись параллельно, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"В первой половине дня было отражено четыре атаки с разными векторами воздействия. Они велись параллельно. Была также предпринята попытка адаптироваться под меры противодействия, которые предпринимает наш IT-департамент", — приводит его слова сайт "Единой России".

Перминов отметил, что, помимо прочего, целью злоумышленников была блокировка служб доменных имён, которые занимаются обслуживанием сайтов партии. Кроме того, специалисты зафиксировали попытку загрузки сетевых каналов мусорным трафиком. Кибератаки велись на разных сетевых уровнях.

"Во время первой части атаки на официальный сайт "Единой России" было заблокировано почти десять тысяч адресов злоумышленников, во время второй — почти 27 тысяч. Такая активность свидетельствует о том, что были предприняты попытки заблокировать работу сайта. Все атаки отрабатываются как собственными системами кибербезопасности партии, так и при помощи специализированных организаций-партнёров и наших операторов связи, обеспечивающих BGP-подключение нашей автономной системы и дата-центры", — рассказал Перминов.

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет проведёт проверку по факту кибератак на ресурсы онлайн-голосования. В ведомстве отметили, что в течение первого дня думских выборов на интернет-платформы были произведены хакерские нападения из-за рубежа. Они привели к некоторым задержкам в работе систем. А в ассоциации "Независимый общественный мониторинг" перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов. В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.