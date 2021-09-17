В ЦИК рассказали о явке по итогам первого дня думских выборов
Напомним, по всей стране участки были открыты с восьми утра до восьми вечера, а жители семи регионов могут отдать свои голоса онлайн.
Фото © ТАСС / Николай Михальченко
Общая явка россиян на проходящие выборы в Госдуму в первый день составила 16,85% на момент закрытия избирательных участков в Москве (20:00 мск). Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
"По состоянию на 20:00 явка составила 16,85% избирателей", — отметили в пресс-службе.
Стоит уточнить, что в этой цифре не учитываются люди, выбиравшие кандидатов с помощью дистанционного электронного голосования.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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