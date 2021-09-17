Украина собралась установить на Луне напечатанный на 3D-принтере титановый флаг

Украина планирует установить на Луне свой государственный флаг. Это станет возможно благодаря присоединению Киева к космической миссии британской компании Spacebit в партнёрстве с предприятиями из разных стран мира.

"Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере, из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология зелёного, или безотходного, производства", — сообщает "Укроборонпром".

Кроме того, как говорится в релизе, на Луну отправят оборудование для научных исследований, в разработке которого принимала участие Незалежная. Старт миссии запланирован на весну 2022 года. Как отмечается на сайте Spacebit, это частная британская компания, которая создаёт технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий. Она была основана в 2014 году и финансируется частным образом.