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Студенты в России могут заселяться в общежития вузов без справок о вакцинации

В Минобрнауки считают, что вакцинированные и непривитые учащиеся должны быть равны в правах.

15 сентября, 11:31

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Студентам в России не понадобится в обязательном порядке вакцинироваться от ковида, в общежития они смогут заселиться без справок о прививке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Минобрнауки не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. То же самое касается вопроса проживания в общежитиях: недопустимо ограничение прав обучающихся из-за отсутствия вакцинации от коронавируса", — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобрнауки заявили, что не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку. А ещё был назван процент привитых от коронавируса учителей в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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