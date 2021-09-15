Студенты в России могут заселяться в общежития вузов без справок о вакцинации
В Минобрнауки считают, что вакцинированные и непривитые учащиеся должны быть равны в правах.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Студентам в России не понадобится в обязательном порядке вакцинироваться от ковида, в общежития они смогут заселиться без справок о прививке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
"Минобрнауки не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. То же самое касается вопроса проживания в общежитиях: недопустимо ограничение прав обучающихся из-за отсутствия вакцинации от коронавируса", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобрнауки заявили, что не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку. А ещё был назван процент привитых от коронавируса учителей в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.
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