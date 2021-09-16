На Украине чиновница облачилась в балетную пачку и станцевала для мэра "Лебединое озеро"

В Черноморске Одесской области Украины глава отдела культуры городского совета Юлия Кристанова решила оригинально поздравить с днём рождения мэра Василия Гуляева. После аппаратного совещания она исполнила для него танец из балета "Лебединое озеро", сообщает украинское издание "Думская".

После заседания мэра попросили выйти из-за кафедры и расположиться в зале. Туда вошла на пуантах чиновница в классической белой пачке. Позже в номере появился ещё один персонаж — человек в чёрной мантии в маске чумного доктора. Глава Черноморска оценил необычность подарка и назвал поздравление приятным сюрпризом. Также Гуляеву в честь дня рождения вручили букет цветов и исполнили песню.