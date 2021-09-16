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На Украине чиновница облачилась в балетную пачку и станцевала для мэра "Лебединое озеро"

Глава города оценил необычность подарка и назвал номер от подчинённой приятным сюрпризом.

16 сентября, 08:26

Украинская чиновница поздравила мэра Черноморска танцем из "Лебединого озера". Видео © Соцсети

В Черноморске Одесской области Украины глава отдела культуры городского совета Юлия Кристанова решила оригинально поздравить с днём рождения мэра Василия Гуляева. После аппаратного совещания она исполнила для него танец из балета "Лебединое озеро", сообщает украинское издание "Думская".

После заседания мэра попросили выйти из-за кафедры и расположиться в зале. Туда вошла на пуантах чиновница в классической белой пачке. Позже в номере появился ещё один персонаж — человек в чёрной мантии в маске чумного доктора. Глава Черноморска оценил необычность подарка и назвал поздравление приятным сюрпризом. Также Гуляеву в честь дня рождения вручили букет цветов и исполнили песню.

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Ранее бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню Uno группы Little Big и спел забавную песенку в образе фронтмена коллектива Ильи Прусикина. Позже в беседе с Лайфом Кондрашов признался, что съёмки проходили не на озере, а на фоне реки Ангары. Экс-мэр добавил, что его возмутило видео фронтмена Little Big и слова про грязную воду. Позже лидер группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал пародийный ролик. Он назвал Байкал одним из самых красивых мест на Земле, но выразил сожаление, что в нём "моют сапоги".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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