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Регион
Опубликовано 20 сентября 2021, 02:25

В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 иностранных НПО

Фото © LiFE / Павел Баранов

Фото © LiFE / Павел Баранов

По данным парламентариев, из-за рубежа пытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе состоявшихся выборов.

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций. Обращение будет направлено в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

"Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещённого контента", — приводят слова Пискарёва в телеграм-канале комиссии Госдумы.

Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов
Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов

Он уточнил, что западные корпорации и НПО предпринимали попытки повлиять на ход выборов, это "была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определённых предпочтений".

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Андрей Григорьев
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