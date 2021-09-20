В Госдуме предложили признать нежелательными более 20 иностранных НПО
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По данным парламентариев, из-за рубежа пытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе состоявшихся выборов.
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросит признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций. Обращение будет направлено в Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.
"Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещённого контента", — приводят слова Пискарёва в телеграм-канале комиссии Госдумы.
Он уточнил, что западные корпорации и НПО предпринимали попытки повлиять на ход выборов, это "была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определённых предпочтений".
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.