"Единая Россия" уверенно лидирует по предварительным итогам выборов в СЗФО и ЮФО
Так, в Мурманской области по партийным спискам партия может получить 70%, в Ленинградской — около 50%.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Партия "Единая Россия", по предварительным данным, одерживает уверенную победу на выборах на северо-западе и юге страны. В этих округах политическая сила пользуется значительной поддержкой избирателей.
"Лидерами голосования по партийному списку стали Мурманская область — 70%, Ленинградская область — около 50%, Псковская область — более 40% голосов избирателей", — комментируют в партии предварительные итоги по СЗФО.
По предварительным данным, в Санкт-Петербурге партия получила 42%. Что же касается ЮФО, там лидерами голосования по партийному списку стали Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область и Крым. К тому же "Единая Россия" выигрывает абсолютно все одномандатные округа в Южном федеральном округе.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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