"Единая Россия" уверенно лидирует по предварительным итогам выборов в СЗФО и ЮФО

Партия "Единая Россия", по предварительным данным, одерживает уверенную победу на выборах на северо-западе и юге страны. В этих округах политическая сила пользуется значительной поддержкой избирателей.

"Лидерами голосования по партийному списку стали Мурманская область — 70%, Ленинградская область — около 50%, Псковская область — более 40% голосов избирателей", — комментируют в партии предварительные итоги по СЗФО.

По предварительным данным, в Санкт-Петербурге партия получила 42%. Что же касается ЮФО, там лидерами голосования по партийному списку стали Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область и Крым. К тому же "Единая Россия" выигрывает абсолютно все одномандатные округа в Южном федеральном округе.