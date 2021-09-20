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Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов

В лидерах по-прежнему остаётся "Единая Россия", причём эта партия идёт с солидным отрывом.

19 сентября, 22:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Центральная избирательная комиссия подсчитала треть протоколов по выборам в Государственную думу РФ. Партия "Единая Россия" продолжает лидировать.

По партийным спискам по федеральному округу ЕР набрала 45,33% голосов, КПРФ — 21,82%, ЛДПР — 8,28%, "Справедливая Россия" — 7,45%, партия "Новые люди" также пробила пятипроцентный барьер и пока получает результат 6,25% голосов.

В лидерах по одномандатным округам также остаётся "Единая Россия". Кандидаты от этой партии выигрывают в 189 из 225 округов. На втором месте остаётся КПРФ с лидирующими позициями в 17 округах. Следом идёт партия "Справедливая Россия", которая выигрывает в шести округах.

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Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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