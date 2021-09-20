Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов

В лидерах по-прежнему остаётся "Единая Россия", причём эта партия идёт с солидным отрывом.

Центральная избирательная комиссия подсчитала треть протоколов по выборам в Государственную думу РФ. Партия "Единая Россия" продолжает лидировать.

По партийным спискам по федеральному округу ЕР набрала 45,33% голосов, КПРФ — 21,82%, ЛДПР — 8,28%, "Справедливая Россия" — 7,45%, партия "Новые люди" также пробила пятипроцентный барьер и пока получает результат 6,25% голосов.

В лидерах по одномандатным округам также остаётся "Единая Россия". Кандидаты от этой партии выигрывают в 189 из 225 округов. На втором месте остаётся КПРФ с лидирующими позициями в 17 округах. Следом идёт партия "Справедливая Россия", которая выигрывает в шести округах.