В центр европейской части России потепление придёт с 24 сентября. С пятницы температура в дневные часы составит 13 градусов тепла, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Беседуя с ТАСС, он отметил, что пасмурный характер погоды сохранится. Также могут быть и небольшие дожди.

"Прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов. Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее. В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим", — уточнил Вильфанд.