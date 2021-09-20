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"Не бабье лето, но будет приятнее": Жителям Центральной России рассказали, когда потеплеет

Несмотря на повышение температуры воздуха, погода останется пасмурной, будут слабые дожди.

19 сентября, 22:26
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В центр европейской части России потепление придёт с 24 сентября. С пятницы температура в дневные часы составит 13 градусов тепла, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Беседуя с ТАСС, он отметил, что пасмурный характер погоды сохранится. Также могут быть и небольшие дожди.

"Прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11–13 градусов. Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее. В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим", — уточнил Вильфанд.

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Как рассказывал Лайф, ранее врач объяснила, чем опасно бабье лето. Медик напомнила, что погода в этот временной период может резко меняться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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