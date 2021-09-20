Дегтярёв предварительно набирает 57% на выборах главы Хабаровского края
На втором месте кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду", телеведущая Марина Ким, с 24,94% голосов избирателей.
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На выборах главы региона в Хабаровском крае после обработки 90,14% протоколов с 57,20% голосов лидирует врио губернатора Михаил Дегтярёв, представитель партии ЛДПР. Это следует из данных информационного центра ЦИК России.
24,9% голосов избирателей и вторая позиция в голосовании у кандидата от партии "Справедливая Россия — За правду", телеведущей Марины Ким. Следом идёт представитель Партии пенсионеров Владимир Парфёнов с 10,08% голосов. У кандидата от партии "Родина", генерального директора ООО "Сфера" Бабека Мамедова, 3,48%.
Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.
Также состоялись выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.
Ранее Лайф сообщал, что на выборах главы Чечни, по предварительным данным, побеждает действующий глава республики Рамзан Кадыров.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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