Дегтярёв предварительно набирает 57% на выборах главы Хабаровского края

На выборах главы региона в Хабаровском крае после обработки 90,14% протоколов с 57,20% голосов лидирует врио губернатора Михаил Дегтярёв, представитель партии ЛДПР. Это следует из данных информационного центра ЦИК России.

24,9% голосов избирателей и вторая позиция в голосовании у кандидата от партии "Справедливая Россия — За правду", телеведущей Марины Ким. Следом идёт представитель Партии пенсионеров Владимир Парфёнов с 10,08% голосов. У кандидата от партии "Родина", генерального директора ООО "Сфера" Бабека Мамедова, 3,48%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.

Также состоялись выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.

Ранее Лайф сообщал, что на выборах главы Чечни, по предварительным данным, побеждает действующий глава республики Рамзан Кадыров.