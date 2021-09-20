НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дегтярёв предварительно набирает 57% на выборах главы Хабаровского края

На втором месте кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду", телеведущая Марина Ким, с 24,94% голосов избирателей.

19 сентября, 22:08
<p>Фото © <a href="https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2_2014.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

На выборах главы региона в Хабаровском крае после обработки 90,14% протоколов с 57,20% голосов лидирует врио губернатора Михаил Дегтярёв, представитель партии ЛДПР. Это следует из данных информационного центра ЦИК России.

24,9% голосов избирателей и вторая позиция в голосовании у кандидата от партии "Справедливая Россия — За правду", телеведущей Марины Ким. Следом идёт представитель Партии пенсионеров Владимир Парфёнов с 10,08% голосов. У кандидата от партии "Родина", генерального директора ООО "Сфера" Бабека Мамедова, 3,48%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.

Также состоялись выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.

Ранее Лайф сообщал, что на выборах главы Чечни, по предварительным данным, побеждает действующий глава республики Рамзан Кадыров.

Социолог заявил о доверии россиян к нововведениям на выборах в Госдуму

Социолог заявил о доверии россиян к нововведениям на выборах в Госдуму

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Памфилова назвала уткой сообщения о переносе подведения итогов онлайн-голосования

сегодня в 22:51

Врио главы Хабаровского края Дегтярёв набирает 57% после обработки 80% бюллетеней

сегодня в 18:59

Обнародованы данные о выборах в Госдуму после подсчёта трети протоколов

сегодня в 22:45

В ЦИК рассказали, когда подведут итоги электронного голосования в Москве

сегодня в 22:35

"Не бабье лето, но будет приятнее": Жителям Центральной России рассказали, когда потеплеет

сегодня в 22:26

Новости партнеров

Layer 1