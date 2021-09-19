Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. На данный момент обработано 0,2% протоколов, в них 98,54% голосов отдано за Кадырова, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.