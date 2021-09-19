Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Пока обработана малая часть бюллетеней. По предварительным данным, он набирает более 90% голосов от избирателей.
Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина
Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. На данный момент обработано 0,2% протоколов, в них 98,54% голосов отдано за Кадырова, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.
Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии "Справедливая Россия — За правду", получает 1,22% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,24%.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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