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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Пока обработана малая часть бюллетеней. По предварительным данным, он набирает более 90% голосов от избирателей.

19 сентября, 20:33
<p>Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. На данный момент обработано 0,2% протоколов, в них 98,54% голосов отдано за Кадырова, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии "Справедливая Россия — За правду", получает 1,22% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,24%.

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Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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