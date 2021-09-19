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Опубликовано 19 сентября 2021, 23:25

Анна Кузнецова: Предложения, вошедшие в народную программу "Единой России", бесценны для каждого

По словам детского омбудсмена, партия власти продвигает многие инициативы в поддержку российских семей и подрастающего поколения.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребёнка Анна Кузнецова поблагодарила избирателей за поддержку "Единой России" на прошедших выборах. Она отметила, что представители партии и простые граждане всё это время были вместе: в штабах общественной поддержки собирались родители, волонтёры, общественные организации, кандидаты.

"Мы знали, за что мы боролись всё это время. В предложения программы "Единой России" вошли задачи по защите наших семей, детей — это бесценно для каждого из нас", — сказала Кузнецова в штабе общественной поддержки партии.

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Ранее сообщалось, что после подсчёта 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе лидирует "Единая Россия". КПРФ — в десяти округах, "Справедливая Россия — За правду" — в пяти, "Новые люди" — в одном, "Гражданская платформа" — также в одном.

По данным ЦИК, партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер по итогам обработки 10% протоколов.

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Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
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