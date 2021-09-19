После обработки 10% протоколов в Госдуму проходит пять партий, включая "Новых людей"

"Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер по итогам обработки 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.

"Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в шести субъектах России составила 93,21%. В Мурманской области к концу третьего дня этот показатель составил 93,48%, или 45 988 человек, в Ростовской области — 92,01%, Курской области — 92,83%, Ярославской — 94,46%, Нижегородской — 91,76%, а в Севастополе — 89,6%.