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Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов

Председатель Госдумы прошлого созыва избирался в Саратовском одномандатном округе номер 163.

19 сентября, 18:19

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин по итогам обработки 1,68% протоколов УИК набирает 75,21% голосов в Саратовском одномандатном округе номер 163. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Александр Анидалов с результатом 16,49% голосов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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