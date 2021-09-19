Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов
Председатель Госдумы прошлого созыва избирался в Саратовском одномандатном округе номер 163.
Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин по итогам обработки 1,68% протоколов УИК набирает 75,21% голосов в Саратовском одномандатном округе номер 163. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Александр Анидалов с результатом 16,49% голосов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей