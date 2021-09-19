СМИ: За стрельбу на Елисейских полях задержан гражданин России
Отмечается, что в результате происшествия пострадало четыре человека, в данный момент нападавший взят под стражу.
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На Елисейских полях в Париже мужчина на неделе открыл стрельбу по прохожим из пневматического ружья. В настоящий момент он задержан. Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, это гражданин России 1988 года рождения.
Отмечается, что в результате происшествия пострадало четыре человека. О произошедшем сообщил в правоохранительные органы свидетель. Сегодня задержанного взяли под стражу.
В российском посольстве в Париже узнали об этой информации из СМИ, уточнил РИА "Новости" пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов. Сейчас она проверяется.
А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Бледного. Стрелявший открыл огонь из травматического пистолета. Заявление музыкант писать отказался, однако МВД начало проверку по факту произошедшего, а впоследствии возбудило уголовное дело. Кроме того, ведомство показало видео случившегося.
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