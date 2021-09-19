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СМИ: За стрельбу на Елисейских полях задержан гражданин России

Отмечается, что в результате происшествия пострадало четыре человека, в данный момент нападавший взят под стражу.

19 сентября, 18:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На Елисейских полях в Париже мужчина на неделе открыл стрельбу по прохожим из пневматического ружья. В настоящий момент он задержан. Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, это гражданин России 1988 года рождения.

Отмечается, что в результате происшествия пострадало четыре человека. О произошедшем сообщил в правоохранительные органы свидетель. Сегодня задержанного взяли под стражу.

В российском посольстве в Париже узнали об этой информации из СМИ, уточнил РИА "Новости" пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов. Сейчас она проверяется.

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А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Бледного. Стрелявший открыл огонь из травматического пистолета. Заявление музыкант писать отказался, однако МВД начало проверку по факту произошедшего, а впоследствии возбудило уголовное дело. Кроме того, ведомство показало видео случившегося.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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