СМИ: За стрельбу на Елисейских полях задержан гражданин России

На Елисейских полях в Париже мужчина на неделе открыл стрельбу по прохожим из пневматического ружья. В настоящий момент он задержан. Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, это гражданин России 1988 года рождения.

Отмечается, что в результате происшествия пострадало четыре человека. О произошедшем сообщил в правоохранительные органы свидетель. Сегодня задержанного взяли под стражу.