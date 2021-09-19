Экзитпол: "Единая Россия" получает 45,2% на выборах в Госдуму

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведённых компанией ИНСОМАР. Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", следует из опроса.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.