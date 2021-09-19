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В России официально завершилось голосование на выборах

Последние участки на территории страны закрылись в Калининградской области.

19 сентября, 18:01

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

На территории России официально завершился единый день голосования, избирательные участки закрылись во всех регионах, голосование завершено.

Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

Напомним, голосование проходило в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Россияне избирали состав Госдумы, 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием и подсчётом голосов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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