В России официально завершилось голосование на выборах

На территории России официально завершился единый день голосования, избирательные участки закрылись во всех регионах, голосование завершено.

Напомним, голосование проходило в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Россияне избирали состав Госдумы, 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием и подсчётом голосов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.



