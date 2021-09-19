Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в шести субъектах России составила 93,21%. Об этом сообщил председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух. Так, по общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней (93,21%), а принято — 587 349 (92,4%).

"Дальше нам предстоит работа с поимёнными списками избирателей, фиксация проголосовавших, а также сбор ключа и расшифровка результатов. Это будет проходить в ближайший час, и дальше мы выйдем к вам с результатами голосования", — указал Массух.

Явка на ДЭГ в Мурманской области к концу третьего дня составила 93,48%, или 45 988 человек, в Ростовской области — 92,01%, Курской области — 92,83%, Ярославской — 94,46%, Нижегородской — 91,76%, а в Севастополе — 89,6%.

Ранее Лайф писал, что явка на думские выборы в Вооружённых силах РФ составила 99,8%. Голосование в рядах военнослужащих прошло без нарушений и организованно, заметил замминистра обороны.