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Итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%

По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней, принято — 587 349. Дальше членам ТИК ДЭГ предстоит работа со списками избирателей, фиксация проголосовавших, сбор ключа и расшифровка итогов.

19 сентября, 17:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в шести субъектах России составила 93,21%. Об этом сообщил председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух. Так, по общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней (93,21%), а принято — 587 349 (92,4%).

"Дальше нам предстоит работа с поимёнными списками избирателей, фиксация проголосовавших, а также сбор ключа и расшифровка результатов. Это будет проходить в ближайший час, и дальше мы выйдем к вам с результатами голосования", — указал Массух.

Явка на ДЭГ в Мурманской области к концу третьего дня составила 93,48%, или 45 988 человек, в Ростовской области — 92,01%, Курской области — 92,83%, Ярославской — 94,46%, Нижегородской — 91,76%, а в Севастополе — 89,6%.

Итоговая онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 96,5%

Итоговая онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 96,5%

Ранее Лайф писал, что явка на думские выборы в Вооружённых силах РФ составила 99,8%. Голосование в рядах военнослужащих прошло без нарушений и организованно, заметил замминистра обороны.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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