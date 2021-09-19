Явка на думские выборы в Вооружённых силах РФ составила 99,8%
Голосование в рядах военнослужащих проходит без нарушений и организованно, заметил замминистра обороны.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Практически все военнослужащие России проголосовали на выборах в Госдуму, явка составила 99,8%. Об этом заявил заместитель главы министра обороны РФ Николай Панков.
"По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в Вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования", — сказал он на брифинге в ЦИК.
Панков отметил, что для сохранения жизни и здоровья граждан были приняты все санитарно-эпидемиологические меры, и уточнил, что в рядах ВС РФ оно проходит без нарушений и организованно. При этом на данный момент оно практически завершено, добавил замминистра.
В Минобороны заметили, что возможность принуждения военных к голосованию исключена.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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