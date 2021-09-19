Явка на думские выборы в Вооружённых силах РФ составила 99,8%

Практически все военнослужащие России проголосовали на выборах в Госдуму, явка составила 99,8%. Об этом заявил заместитель главы министра обороны РФ Николай Панков.

"По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в Вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования", — сказал он на брифинге в ЦИК.

Панков отметил, что для сохранения жизни и здоровья граждан были приняты все санитарно-эпидемиологические меры, и уточнил, что в рядах ВС РФ оно проходит без нарушений и организованно. При этом на данный момент оно практически завершено, добавил замминистра.

В Минобороны заметили, что возможность принуждения военных к голосованию исключена.