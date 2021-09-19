Памфилова прокомментировала Лайфу свою идею проводить выборы в октябре
По словам главы ЦИК, абсолютное большинство избирателей поддерживает идею сохранения формата трёхдневного голосования.
Памфилова прокомментировала Лайфу свою идею проводить выборы в октябре. Видео © LIFE
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала Лайфу свою идею проведения единого дня голосования в октябре, в школьные каникулы.
"Этот вопрос я буду ставить на всех уровнях и буду убеждать, что надо собраться и экспертам это обсудить, решить эту проблему, если трёхдневное голосование закрепится", — сказала она.
Глава ЦИК уточнила, что опросы показывают: 80% тех, кто ранее принимал участие в выборах, одобряют и поддерживают эту идею.
"Мы раздвинули не только пространственные, но и временные цензы, предоставив людям возможность голосовать тогда, когда им удобно", — сказала Памфилова Лайфу.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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