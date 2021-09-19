Памфилова прокомментировала Лайфу свою идею проводить выборы в октябре. Видео © LIFE

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала Лайфу свою идею проведения единого дня голосования в октябре, в школьные каникулы.

"Этот вопрос я буду ставить на всех уровнях и буду убеждать, что надо собраться и экспертам это обсудить, решить эту проблему, если трёхдневное голосование закрепится", — сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что опросы показывают: 80% тех, кто ранее принимал участие в выборах, одобряют и поддерживают эту идею.

"Мы раздвинули не только пространственные, но и временные цензы, предоставив людям возможность голосовать тогда, когда им удобно", — сказала Памфилова Лайфу.