В МВД РФ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах
Более того, в этом году было зарегистрировано в полтора раза меньше обращений, чем в период проведения голосования в 2016 году, отметили в ведомстве.
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Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил об отсутствии серьёзных нарушений во время голосования на выборах в Госдуму.
"На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют", — сказал он на заседании в ЦИК РФ.
Более того, Давыдов отметил, что на нынешних выборах было зарегистрировано в полтора раза меньше обращений, чем в период проведения голосования в 2016 году. По его словам, с начала избирательной кампании в 2021 году в МВД поступило 5,8 тысячи сообщений.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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