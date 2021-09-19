В МВД РФ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил об отсутствии серьёзных нарушений во время голосования на выборах в Госдуму.

"На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют", — сказал он на заседании в ЦИК РФ.

Более того, Давыдов отметил, что на нынешних выборах было зарегистрировано в полтора раза меньше обращений, чем в период проведения голосования в 2016 году. По его словам, с начала избирательной кампании в 2021 году в МВД поступило 5,8 тысячи сообщений.