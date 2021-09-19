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В МВД РФ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах

Более того, в этом году было зарегистрировано в полтора раза меньше обращений, чем в период проведения голосования в 2016 году, отметили в ведомстве.

19 сентября, 15:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил об отсутствии серьёзных нарушений во время голосования на выборах в Госдуму.

"На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют", — сказал он на заседании в ЦИК РФ.

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Более того, Давыдов отметил, что на нынешних выборах было зарегистрировано в полтора раза меньше обращений, чем в период проведения голосования в 2016 году. По его словам, с начала избирательной кампании в 2021 году в МВД поступило 5,8 тысячи сообщений.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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