Тульский "Арсенал" вырвал победу у "Нижнего Новгорода", забив в добавленное время

Счёт в самом начале встречи открыл один из лидеров "Нижнего" Николай Калинский, однако после этого туляки дважды сумели поразить ворота соперника. Отличились Чаушич и Марков. За пять минут до конца встречи Козлов счёт сравнял, но уже в добавленное время всё тот же Чаушич принёс победу "Арсеналу".