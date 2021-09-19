Тульский "Арсенал" вырвал победу у "Нижнего Новгорода", забив в добавленное время
По ходу матча хозяева были вынуждены отыгрываться, однако не сумели удержать ничейный результат.
Фото © ФК "Арсенал" Тула
Тульский "Арсенал" в выездом матче седьмого тура РПЛ оказался сильнее "Нижнего Новгорода", одержав победу со счётом 3:2.
Счёт в самом начале встречи открыл один из лидеров "Нижнего" Николай Калинский, однако после этого туляки дважды сумели поразить ворота соперника. Отличились Чаушич и Марков. За пять минут до конца встречи Козлов счёт сравнял, но уже в добавленное время всё тот же Чаушич принёс победу "Арсеналу".
Теперь в активе команды Миодрага Божовича восемь очков и промежуточное 13-е место в таблице, тогда как "Нижний Новгород" с 11 очками остановился на седьмой строчке.
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