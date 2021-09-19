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Карпин завтра назовёт расширенный состав сборной России по футболу

Впереди у нашей команды два важнейших матча отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

19 сентября, 13:24

Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин завтра, 20 сентября, назовёт расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи.

Как сообщает пресс-служба РФС, после этого наставник сборной России проведёт пресс-конференцию, посвящённую оглашению состава.

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Добавим, что впереди сборную России ждёт два важнейших матча отбора ЧМ-2022 против Словении на выезде и Словакии в родных стенах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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