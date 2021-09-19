Карпин завтра назовёт расширенный состав сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин завтра, 20 сентября, назовёт расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи.

Как сообщает пресс-служба РФС, после этого наставник сборной России проведёт пресс-конференцию, посвящённую оглашению состава.

Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой

Добавим, что впереди сборную России ждёт два важнейших матча отбора ЧМ-2022 против Словении на выезде и Словакии в родных стенах.