Карпин завтра назовёт расширенный состав сборной России по футболу
Впереди у нашей команды два важнейших матча отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин завтра, 20 сентября, назовёт расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи.
Как сообщает пресс-служба РФС, после этого наставник сборной России проведёт пресс-конференцию, посвящённую оглашению состава.
Добавим, что впереди сборную России ждёт два важнейших матча отбора ЧМ-2022 против Словении на выезде и Словакии в родных стенах.
Комментариев: 0