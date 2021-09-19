НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Врачи сказали, что жить буду": Сын Плющенко сломал руку во время игры в футбол

Сам он признался, что чувствует себя хорошо и будет тренироваться в "лайтовом режиме".

19 сентября, 12:03

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, сломал руку, играя в футбол с более взрослыми ребятами. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

"Говорила мне мама, аккуратно играй в футбол со взрослыми ребятами! Стоял на воротах, неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости! Ну ничего, врачи сказали, что жить буду!" — написал Гном Гномыч.

"Давайте знакомиться": Восьмимесячный сын Плющенко и Рудковской стал успешным блогером

"Давайте знакомиться": Восьмимесячный сын Плющенко и Рудковской стал успешным блогером

Медики также разрешили ему продолжать тренироваться в "лайтовом режиме". На видео он показал загипсованную руку и признался, что чувствует себя хорошо, а сама рука болит не очень сильно.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Всегда хотела быть рыжей": Фигуристка Трусова оценила своё выступление на контрольных прокатах

11 сентября, 15:07

Медведеву и Загитову подвинули: В России теперь новый самый популярный в Instagram фигурист

13 июня, 23:17

Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции

сегодня в 11:53

На Кубани казачья семья призвала не залёживаться дома и пришла на думские выборы в народных костюмах

сегодня в 12:14

В российском посольстве рассказали, как проходит голосование граждан на территории Украины

сегодня в 12:12

Новости партнеров

Layer 1