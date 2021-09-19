Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, сломал руку, играя в футбол с более взрослыми ребятами. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

"Говорила мне мама, аккуратно играй в футбол со взрослыми ребятами! Стоял на воротах, неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости! Ну ничего, врачи сказали, что жить буду!" — написал Гном Гномыч.