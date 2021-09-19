"Врачи сказали, что жить буду": Сын Плющенко сломал руку во время игры в футбол
Сам он признался, что чувствует себя хорошо и будет тренироваться в "лайтовом режиме".
Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, сломал руку, играя в футбол с более взрослыми ребятами. Об этом он рассказал в своём инстаграме.
"Говорила мне мама, аккуратно играй в футбол со взрослыми ребятами! Стоял на воротах, неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости! Ну ничего, врачи сказали, что жить буду!" — написал Гном Гномыч.
Медики также разрешили ему продолжать тренироваться в "лайтовом режиме". На видео он показал загипсованную руку и признался, что чувствует себя хорошо, а сама рука болит не очень сильно.
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