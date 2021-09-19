В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

Новым главой департамента судейства РФС после ухода Виктора Кашшаи снова станет иностранец. Об этом РИА "Новости" рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу", — отметил Хачатурянц.