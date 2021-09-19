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В РФС рассказали, кто станет новым главой департамента судейства

Его имя станет известно в ближайший четверг, 23 сентября.

19 сентября, 10:37

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Новым главой департамента судейства РФС после ухода Виктора Кашшаи снова станет иностранец. Об этом РИА "Новости" рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу", — отметил Хачатурянц.

СМИ: Глава департамента судейства РФС Кашшаи уйдёт в отставку

СМИ: Глава департамента судейства РФС Кашшаи уйдёт в отставку

Напомним, предыдущий руководитель департамента, венгр Виктор Кашшаи, занимал свой пост с 2020 года и оставил его 13 сентября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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