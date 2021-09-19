Миранчука назвали одним из худших игроков последнего матча "Аталанты"
Он провёл на поле весь первый тайм, однако на вторую половину встречи уже не вышел.
Фото © ТАСС / Смышляев Алексей
Российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука назвали одним из худших игроков последнего матча его команды против новичка Серии А "Салернитаны".
Так, издание La Gazzetta dello Sport поставило ему оценку 4,5. К слову, таких же баллов удостоились его одноклубники — Руслан Малиновский и Марио Пашалич.
Добавим, что Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, однако снова не воспользовался шансом. Он отыграл весь первый тайм, а в перерыве был заменён. "Аталанта" же одержала победу со счётом 1:0.
Комментариев: 0