Миранчука назвали одним из худших игроков последнего матча "Аталанты"

Так, издание La Gazzetta dello Sport поставило ему оценку 4,5. К слову, таких же баллов удостоились его одноклубники — Руслан Малиновский и Марио Пашалич.

Добавим, что Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, однако снова не воспользовался шансом. Он отыграл весь первый тайм, а в перерыве был заменён. "Аталанта" же одержала победу со счётом 1:0.