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Миранчука назвали одним из худших игроков последнего матча "Аталанты"

Он провёл на поле весь первый тайм, однако на вторую половину встречи уже не вышел.

19 сентября, 09:57

Фото © ТАСС / Смышляев Алексей

Российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука назвали одним из худших игроков последнего матча его команды против новичка Серии А "Салернитаны".

Так, издание La Gazzetta dello Sport поставило ему оценку 4,5. К слову, таких же баллов удостоились его одноклубники — Руслан Малиновский и Марио Пашалич.

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Добавим, что Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, однако снова не воспользовался шансом. Он отыграл весь первый тайм, а в перерыве был заменён. "Аталанта" же одержала победу со счётом 1:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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