"Отвратительно и неуважительно": Боксёра Амира Хана сняли с авиарейса из-за неправильно надетой маски
Спортсмену пришлось задержаться в Нью-Йорке на некоторое время, и он очень этим недоволен.
Фото © Twitter / Amir Khan
Британского боксёра Амира Хана сняли с авиарейса в США. Он должен был лететь в тренировочный лагерь в Колорадо из Нью-Йорка.
Как сообщает Би-би-си, аргументом для снятия боксёра с рейса послужило неправильное ношение защитной маски. По словам самого Хана, полиция сняла его вместе с коллегой с рейса American Airlines, поскольку маска была недостаточно высоко надета.
"Меня и моего друга сняли с самолёта. Мне кажется, это отвратительно и неуважительно. Теперь вместо тренировочного лагеря я остался в Нью-Йорке ещё на один день", — добавил Амир Хан в своём микроблоге в "Твиттере".
Как рассказывал Лайф, ранее с рейса Москва – Сочи сняли устроившую скандал пассажирку бизнес-класса. Женщина не реагировала на просьбы членов экипажа успокоиться, поэтому им пришлось вызвать на борт полицию.
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