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"Отвратительно и неуважительно": Боксёра Амира Хана сняли с авиарейса из-за неправильно надетой маски

Спортсмену пришлось задержаться в Нью-Йорке на некоторое время, и он очень этим недоволен.

19 сентября, 04:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/amirkingkhan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amir Khan</a></p>

Фото © Twitter / Amir Khan

Британского боксёра Амира Хана сняли с авиарейса в США. Он должен был лететь в тренировочный лагерь в Колорадо из Нью-Йорка.

Как сообщает Би-би-си, аргументом для снятия боксёра с рейса послужило неправильное ношение защитной маски. По словам самого Хана, полиция сняла его вместе с коллегой с рейса American Airlines, поскольку маска была недостаточно высоко надета.

"Меня и моего друга сняли с самолёта. Мне кажется, это отвратительно и неуважительно. Теперь вместо тренировочного лагеря я остался в Нью-Йорке ещё на один день", — добавил Амир Хан в своём микроблоге в "Твиттере".

Уснувший без маски на рейсе Барнаул — Москва пассажир проснулся нарушителем

Уснувший без маски на рейсе Барнаул — Москва пассажир проснулся нарушителем

Как рассказывал Лайф, ранее с рейса Москва – Сочи сняли устроившую скандал пассажирку бизнес-класса. Женщина не реагировала на просьбы членов экипажа успокоиться, поэтому им пришлось вызвать на борт полицию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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