Британского боксёра Амира Хана сняли с авиарейса в США. Он должен был лететь в тренировочный лагерь в Колорадо из Нью-Йорка.

Как сообщает Би-би-си, аргументом для снятия боксёра с рейса послужило неправильное ношение защитной маски. По словам самого Хана, полиция сняла его вместе с коллегой с рейса American Airlines, поскольку маска была недостаточно высоко надета.

"Меня и моего друга сняли с самолёта. Мне кажется, это отвратительно и неуважительно. Теперь вместо тренировочного лагеря я остался в Нью-Йорке ещё на один день", — добавил Амир Хан в своём микроблоге в "Твиттере".