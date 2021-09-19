В финальных сериях сериала Netflix "Люцифер" показаны персонажи в масках, которые были куплены агентами Warner Bros. у мастера из Омска Евгения Северинова за 1000 долларов. Сам сибиряк до последнего не верил в чудо, думал, что в итоге его творение вырезали из ленты. Когда увидел на экране долгожданную сцену — полетели тайм-коды друзьям и знакомым, радости не было предела.

Netflix купила для "Люцифера" маски за $1000 у сибиряка. Фото © Instagram / Евгений Северинов

"Это большое чудо для маленького человека вроде меня из далёкой и дремучей Сибири. Я никогда не думал, правда, что смогу сотрудничать с мировой кинокомпанией, которая снимала "Зелёную милю", "Гарри Поттера", "300 спартанцев" и вот это вот всё!" — написал Евгений в своём аккаунте в "Инстаграме".

Кстати, именно там его и нашли агенты Warner Bros. Как сибиряк рассказал в интервью порталу ngs55, звонок раздался ночью. Когда прикинул объёмы работы и время доставки до Штатов, понял, что надо недели четыре. Но на том конце провода дали лишь шесть дней.

"У меня были заготовки, из них нужно было сделать готовые маски. Я в шесть утра разбудил супругу ("В пять утра!!!" — поправляет Катя. — Прим. ред.) — и началась пылища", — вспоминает Евгений в своём интервью омскому ресурсу.

Самым сложным было найти доставщика. Никто не брался в такие сроки отвезти груз до Netflix в Штаты. Евгений был на грани отчаяния.

"Я звоню и говорю: "Женщина, сделайте одолжение, войдите в положение, мне такой возможности больше никогда не представится!" Всё обаяние своё подключил. В итоге я лично вёз маски в аэропорт, и на следующий день они летели в США на гражданском самолёте. Всё пришло в срок. А мы плясали и радовались", — вспоминает мастер.