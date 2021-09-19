Новый штамм коронавируса "мю", которому приписывают способность обходить антитела, уже может быть в России. Этого не исключил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители мю. Это значит, что экспансия идёт по планете. Значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю", — сказал Исаев в интервью ТАСС.

По его словам, пока сложно оценить, какова доля таких пациентов, из-за нехватки данных. Исаев напомнил, что эта мутация входит в перечень тех, за которыми следит Всемирная организация здравоохранения, но она не в числе вызывающих обеспокоенность. Вместе с тем там, где штамм "дельта" не распространился широко, теперь осваивается штамм "мю".

"В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами "дельта" и "мю", — говорит Андрей Исаев.