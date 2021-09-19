Японец Юки Токунага посетил минеральные источники на Кавказе в поисках хорошей воды для чайной церемонии. О своих впечатлениях после поездки он рассказал в статье для одного из местных журналов.

Автор в своём материале для Daily Shincho указывает, что он посетил Ессентуки и Кисловодск. Однако найти идеальную воду для чая ему так и не удалось. Зато он познакомился с местными источниками и узнал, "как здесь наслаждаются водой".

Сначала он попробовал различные номера "Ессентуков". № 2 он выпил залпом — и тут же закашлялся. Японцу вода показалась солёной.

"Я никогда не пил настолько солёную и при этом газированную воду. Более того, это был самый лёгкий вариант", — поделился впечатлениями иностранец.

Не понравился ему и вкус № 4 — гостю Кавказа вода показалась обжигающей. А № 17 японцу не удалось выпить залпом.

"№ 17 — это не вода. То есть это, конечно, вода, но она настолько солёная, что возникает ощущение, как будто соль немного разбавили жидкостью. Газ только усиливает этот вкус, поэтому я не был готов выпить её залпом, как в случае с № 4", — пишет Токунага.

Далее он отправился в Кисловодск. Там был впечатлён питьевой галереей, чего не скажешь о воде. По мнению Токунаги, вкус "Нарзана" и "Ессентуков" отличается настолько, что поймёт даже неискушенный человек.

"Сначала я попробовал воду, которая напоминала железо. Было ощущение, что пьёшь из ржавого крана. Вкусовые ощущения отличаются от воды в Ессентуках, но, поскольку она также газированная, для чая не подойдёт", — рассказал он.

В конечном счёте японец вернулся в Москву, где рассказал своему учителю о путешествии. На что тот очень удивился и пояснил, что просил поискать обычную магазинную воду в пластиковых бутылках.