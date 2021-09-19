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В России разработали новое оружие для силовиков

Оно предназначено для ведения ближнего боя в городе и имеет большую огневую мощь.

19 сентября, 02:24
<p>Фото © <a href="http://zlatmash.ru/userfiles/news/file_d1a7f6f.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Златмаш</a></p>

Фото © Златмаш

Новое мощное оружие, пробивающее даже бронежилет, — пистолет-пулемёт "Кедр-Para", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа — разработано Златоустовским машиностроительным заводом. Об этом рассказал начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.

По его словам, госиспытания оружия начнутся в 2022 году, после этого и может быть принято решение о его постановке на вооружение.

"Кедр-Para" ПП-2011.000 разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемёту ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", — рассказал Асташин в День оружейника в интервью РИА "Новости".

Оружие предназначено для ведения ближнего боя в городе. При сравнительно небольших размерах и весе пистолет-пулемёт имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полёта пули — 430 метров в секунду, дульная энергия — 638 джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов. Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров.

"Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", — отметил представитель "Златмаша".

В МВД России, где пистолет-пулемёт уже проходил предварительные испытания, предложили оснастить оружие планками Пикатинни, чтобы на него можно было устанавливать различное навесное оборудование — фонарь, лазерный целеуказатель и т.д. Изменения, как уточнил Асташин, в конструкцию уже внесены.

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Ранее Лайф сообщал, что в набор выживания российских военных лётчиков могут включить пистолеты-пулемёты. Пока туда входят продукты, аптечка, средства радиосвязи, нож и другие предметы первой необходимости.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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