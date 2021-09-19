Джей Ло призналась, что чувствует себя аутсайдером в Голливуде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание, снявшись для небольшого видеоролика. В нём говорится о латиноамериканцах, о том, как они "бесстрашны и могущественны и могут добиться всего, что задумали". И вдруг знаменитость призналась, что иногда и она ощущает себя аутсайдером.

"Я думаю, что для меня, как и для многих других людей, важно ощущать, что мы сопричастны, что мы являемся частью чего-то. В нашей жизни часто бывает, что мы чувствуем себя аутсайдерами", — поведала Джей Ло в ролике своего аккаунта JLO Beauty в "Инстаграме".

Артистка отметила, что это чувство, которое она иногда испытывает в Голливуде. В комментарии к публикации звезда написала, что быть латиноамериканцами — лучшая роль и это отражено в её косметической линии.

Ранее Лайф рассказывал, что голливудский актёр Бен Аффлек вновь стал возлюбленным латиноамериканской красотки. У пары всё настолько серьёзно, что недавно они впервые официально ступили вместе на красную дорожку.