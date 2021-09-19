"Летящая" легковушка протаранила шесть машин и перевернулась в Петербурге. Видео © LiFE

В городе Колпино, который входит в состав Санкт-Петербурга, водитель "форда" устроил массовую аварию. Его автомобиль на большой скорости протаранил стоящие у обочины машины, а затем перевернулся посреди дороги.

Как рассказал Лайфу очевидец, водитель серьёзно не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Повреждено по меньшей мере шесть машин.