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"Летящая" легковушка протаранила шесть машин и перевернулась в Петербурге

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и чудом не пострадал в такой аварии.

19 сентября, 01:27

"Летящая" легковушка протаранила шесть машин и перевернулась в Петербурге. Видео © LiFE

В городе Колпино, который входит в состав Санкт-Петербурга, водитель "форда" устроил массовую аварию. Его автомобиль на большой скорости протаранил стоящие у обочины машины, а затем перевернулся посреди дороги.

Как рассказал Лайфу очевидец, водитель серьёзно не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Повреждено по меньшей мере шесть машин.

Оказавшийся в больнице после аварии Кай Метов рассказал Лайфу о своём состоянии

Оказавшийся в больнице после аварии Кай Метов рассказал Лайфу о своём состоянии

А ранее Лайф рассказывал, как в Крыму мужчина без прав угнал у матери машину и разбил её, пытаясь уйти от ДПС.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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