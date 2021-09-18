Оказавшийся в больнице после аварии Кай Метов рассказал Лайфу о своём состоянии
Автомобиль артиста стал участником аварии у Минска, после чего исполнитель был госпитализирован.
Фото © Instagram / Кай Метов
Российский певец Кай Метов, госпитализированный после ДТП в Белоруссии, рассказал Лайфу, как себя чувствует. По словам музыканта, с ним всё хорошо. Сейчас он находится в Минске в областной больнице.
"Меня детально обследуют. Только гематомы, ушибы. Отделался, слава богу. Нас столб спас, в столб въехали и снесли его, он немного удар на себя принял", — сказал Кай Метов Лайфу.
Певец выразил надежду, что после обследования "скажет всем большое спасибо и пойдёт своим ходом".
Как ранее сообщал Лайф, в соседней стране он должен был принять участие в концерте по случаю Дня города Гродно. Автомобиль артиста стал участником ДТП у Минска, после чего исполнитель был госпитализирован.
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