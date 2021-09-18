Действующая украинская власть лишь дурачится и продвигает абсолютно маразматические идеи в массы. С таким заявлением выступил бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко. Он прокомментировал звучащие в последнее время идеи о переименовании Украины и перехода страны на латиницу.

"Это люди, которые нашли технологию. Они дурачатся для вас [для народа], продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например, а давайте переименуем Украину, давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдём, ничего важнее у нас нет. А давайте ещё большой герб нарисуем", — говорит Порошенко, слова которого приводятся на сайте его партии.

При этом бывший украинский лидер абсолютно уверен, что действуют нынешние власти абсолютно осознанно. По мнению Порошенко, таким образом они пытаются отвлечь внимание от схем разграбления украинского народа.

"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях "зелёной власти". Но, называя их клоунами, очень ошибаются. Потому что клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации", — добавил Порошенко.