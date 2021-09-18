"Маразматичные идеи": Порошенко резко высказался о предлагающих переименовать Украину
По мнению бывшего лидера страны, такими инициативами действующие власти лишь отвлекают внимание от реальных проблем.
Пётр Порошенко Фото © Сайт партии "Европейская солидарность"
Действующая украинская власть лишь дурачится и продвигает абсолютно маразматические идеи в массы. С таким заявлением выступил бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко. Он прокомментировал звучащие в последнее время идеи о переименовании Украины и перехода страны на латиницу.
"Это люди, которые нашли технологию. Они дурачатся для вас [для народа], продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например, а давайте переименуем Украину, давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдём, ничего важнее у нас нет. А давайте ещё большой герб нарисуем", — говорит Порошенко, слова которого приводятся на сайте его партии.
При этом бывший украинский лидер абсолютно уверен, что действуют нынешние власти абсолютно осознанно. По мнению Порошенко, таким образом они пытаются отвлечь внимание от схем разграбления украинского народа.
"Каждый день мы видим новые и новые тревожные сигналы о действиях "зелёной власти". Но, называя их клоунами, очень ошибаются. Потому что клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации", — добавил Порошенко.
Ранее Лайф писал, что советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предлагал назвать государство Русь-Украиной, чтобы отобрать бренд "Русь" у России. Позже он также предложил переименовать страну в Соединённые земли Украины.
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