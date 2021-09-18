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Певец Кай Метов попал в больницу в Белоруссии

По сообщениям местных СМИ, автомобиль артиста стал участником ДТП у Минска, после чего исполнитель был госпитализирован.

18 сентября, 19:39
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Российский певец Кай Метов отправлен в больницу в Белоруссии после аварии. В соседней стране он должен был принять участие в концерте по случаю Дня города Гродно, сообщает "Спутник Беларусь" со ссылкой на местную телекомпанию "Гродно плюс".

"Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска" — гласит сообщение телекомпании.

Каких-либо подробностей о состоянии артиста пока не известно.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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