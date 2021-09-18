Певец Кай Метов попал в больницу в Белоруссии

Российский певец Кай Метов отправлен в больницу в Белоруссии после аварии. В соседней стране он должен был принять участие в концерте по случаю Дня города Гродно, сообщает "Спутник Беларусь" со ссылкой на местную телекомпанию "Гродно плюс".

"Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска" — гласит сообщение телекомпании.

Каких-либо подробностей о состоянии артиста пока не известно.