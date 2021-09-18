Певец Кай Метов попал в больницу в Белоруссии
По сообщениям местных СМИ, автомобиль артиста стал участником ДТП у Минска, после чего исполнитель был госпитализирован.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Российский певец Кай Метов отправлен в больницу в Белоруссии после аварии. В соседней стране он должен был принять участие в концерте по случаю Дня города Гродно, сообщает "Спутник Беларусь" со ссылкой на местную телекомпанию "Гродно плюс".
"Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска" — гласит сообщение телекомпании.
Каких-либо подробностей о состоянии артиста пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал о ЧП с другим российским певцом за рубежом. Влад Соколовский, ставший известным в 2007 году как один из участников группы "Бис", вместе с семьёй улетел на праздники в Израиль, о чём вскоре пожалел. Он на некоторое время застрял в Ашкелоне под обстрелом движения ХАМАС.
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