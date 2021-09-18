Во Франции выбежавшую на поле толпу фанатов залили водой

Выбежавшая на футбольное поле толпа фанатов французского клуба "Ланс" остановила матч с "Лиллем". Как видно на опубликованных в Сети кадрах, охлаждать их пыл пришлось холодной водой из системы полива.

Во время всего первого тайма фанаты обоих клубов обменивались оскорблениями, а во время перерыва фанаты "Ланса" выбежали на поле и ринулись к гостевой трибуне. Администрация стадиона была вынуждена включить на поле систему полива. Впрочем, вскоре игру удалось продолжить. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Ланса".