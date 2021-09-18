В Париже заявили о глубоком кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о серьёзном кризисе в отношениях с США, возникшем в результате ситуации с подлодками. О глубине кризиса говорит отзыв французского посла в Штатах, это беспрецедентный случай в истории, отметил дипломат.

"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьёзный кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьёзный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", — заявил глава французского МИД в интервью телеканалу "Франс 2".

Напомним, 17 сентября на фоне срыва сделки Вашингтона и Канберры по подлодкам и создания альянса AUKUS Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.

Как сообщал Лайф, во французском МИД заявили, что принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подлодкам. Госсекретарь при французском министерстве Клеман Бон подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс.