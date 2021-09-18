В Париже заявили о глубоком кризисе в отношениях с США
Поводом для этого стали договорённости Вашингтона с Австралией, которые уже вызвали отзыв французского посла.
Фото © Facebook / Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о серьёзном кризисе в отношениях с США, возникшем в результате ситуации с подлодками. О глубине кризиса говорит отзыв французского посла в Штатах, это беспрецедентный случай в истории, отметил дипломат.
"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьёзный кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьёзный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", — заявил глава французского МИД в интервью телеканалу "Франс 2".
Напомним, 17 сентября на фоне срыва сделки Вашингтона и Канберры по подлодкам и создания альянса AUKUS Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.
Как сообщал Лайф, во французском МИД заявили, что принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подлодкам. Госсекретарь при французском министерстве Клеман Бон подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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