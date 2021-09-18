МИД Франции: Принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подлодкам

Принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подводным лодкам. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

"Вашингтон защищает свои интересы. Эта сделка говорит о том, что принцип "Америка превыше всего" оставлен в силе", — сказал он в эфире телеканала Public Senat.

Бон подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс. По словам политика, сейчас Франции пора задуматься над укреплением способности к стратегической автономии.