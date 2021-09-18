МИД Франции: Принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подлодкам
Клеман Бон подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс.
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Принцип "Америка превыше всего" торжествует в сделке США и Австралии по подводным лодкам. Об этом заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"Вашингтон защищает свои интересы. Эта сделка говорит о том, что принцип "Америка превыше всего" оставлен в силе", — сказал он в эфире телеканала Public Senat.
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Бон подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс. По словам политика, сейчас Франции пора задуматься над укреплением способности к стратегической автономии.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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