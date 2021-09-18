Россиянка стала мамой, а уже через полчаса проголосовала на думских выборах прямо в родильном зале

Если бы в Бурятии проводили конкурс на звание самого ответственного избирателя, то на победу в нём претендовать могла бы местная жительница, которая захотела проголосовать на выборах в Госдуму через 35 минут после родов. Об этом рассказал председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В 16:45 она подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ. Она попросила выездную урну для голосования в роддом", — написал он в телеграм-канале.

Григорьев уточнил, что просьбу новоиспечённой мамы учли члены избирательной комиссии и наблюдатели. Они доставили урну для голосования прямо в родильный зал.