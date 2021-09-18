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Россиянка стала мамой, а уже через полчаса проголосовала на думских выборах прямо в родильном зале

Женщина попросила принести выездную урну для голосования. Её просьбу исполнили представители местной избирательной комиссии.

18 сентября, 15:50
<p>Фото © <a href="https://t.me/oprf_official/7109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал ОП РФ</a></p>

Фото © Телеграм-канал ОП РФ

Если бы в Бурятии проводили конкурс на звание самого ответственного избирателя, то на победу в нём претендовать могла бы местная жительница, которая захотела проголосовать на выборах в Госдуму через 35 минут после родов. Об этом рассказал председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В 16:45 она подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ. Она попросила выездную урну для голосования в роддом", — написал он в телеграм-канале.

Столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах

Столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах

Григорьев уточнил, что просьбу новоиспечённой мамы учли члены избирательной комиссии и наблюдатели. Они доставили урну для голосования прямо в родильный зал.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


"Удобно и безопасно, всем советуем": Многодетная семья из Ульяновской области рассказала о плюсах голосования на дому

"Удобно и безопасно, всем советуем": Многодетная семья из Ульяновской области рассказала о плюсах голосования на дому

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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