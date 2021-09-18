НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах

Как рассказал представитель городской комиссии, к избирателям старшего поколения относятся с особым вниманием, часто им помогают волонтёры.

18 сентября, 14:33
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

100-летняя жительница Северной столицы Ольга Филиппова приняла участие в голосовании на выборах. Как сообщил член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, пенсионерка исполнила гражданский долг на одном из участков в Петродворцовом районе города.

"Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок", — рассказал он журналистам.

В Кузбассе на думских выборах проголосовала столетняя участница ВОВ

В Кузбассе на думских выборах проголосовала столетняя участница ВОВ

Кузьмин отметил, что члены комиссии с особым вниманием относятся к избирателям старшего поколения. По его словам, в Петербурге таким пенсионерам всегда помогает волонтёрское сообщество, чтобы у пожилых была возможность реализовать свой выбор как на участках, так и на дому.

"За будущее своих детей": Глава регионального исполкома ЕР проголосовал на выборах в Ставрополе

"За будущее своих детей": Глава регионального исполкома ЕР проголосовал на выборах в Ставрополе

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинской области ветераны ВОВ на дому проголосовали на выборах в Думу. Участники военных сражений отметили важность исполнения гражданского долга и участия в жизни страны.

На Кубани на думских выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина

На Кубани на думских выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

ЦИК подготовила доклад, в "пух и прах" разбивающий данные об ущемлении избирательных прав

сегодня в 14:52

"Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины

13 сентября, 08:37

Свердловский омбудсмен заявила об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах в регионе

сегодня в 14:48

ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 73–80%

сегодня в 14:42

Мясников перечислил основные ошибки гипертоников

сегодня в 14:37

Новости партнеров

Layer 1