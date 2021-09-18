Столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах

100-летняя жительница Северной столицы Ольга Филиппова приняла участие в голосовании на выборах. Как сообщил член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, пенсионерка исполнила гражданский долг на одном из участков в Петродворцовом районе города.

"Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок", — рассказал он журналистам.

Кузьмин отметил, что члены комиссии с особым вниманием относятся к избирателям старшего поколения. По его словам, в Петербурге таким пенсионерам всегда помогает волонтёрское сообщество, чтобы у пожилых была возможность реализовать свой выбор как на участках, так и на дому.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинской области ветераны ВОВ на дому проголосовали на выборах в Думу. Участники военных сражений отметили важность исполнения гражданского долга и участия в жизни страны.