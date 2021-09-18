Столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах
Как рассказал представитель городской комиссии, к избирателям старшего поколения относятся с особым вниманием, часто им помогают волонтёры.
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100-летняя жительница Северной столицы Ольга Филиппова приняла участие в голосовании на выборах. Как сообщил член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, пенсионерка исполнила гражданский долг на одном из участков в Петродворцовом районе города.
"Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок", — рассказал он журналистам.
Кузьмин отметил, что члены комиссии с особым вниманием относятся к избирателям старшего поколения. По его словам, в Петербурге таким пенсионерам всегда помогает волонтёрское сообщество, чтобы у пожилых была возможность реализовать свой выбор как на участках, так и на дому.
Ранее Лайф сообщал, что в Челябинской области ветераны ВОВ на дому проголосовали на выборах в Думу. Участники военных сражений отметили важность исполнения гражданского долга и участия в жизни страны.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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