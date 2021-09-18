В НОМ показали вброс пачки бюллетеней в Брянской области
После того как нарушение подтвердили, был подписан акт о признании бланков недействительными.
Член СПЧ показал вброс пачки бюллетеней в Брянской области. Видео © LIFE
Вброс бюллетеней зафиксировали камеры видеонаблюдения на избирательном участке в посёлке Клетня Брянской области. Процесс Лайфу продемонстрировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
"Вот мы видим: члены комиссии подходят и помещают бюллетени в стационарный ящик для голосования. Часть достают из-за пазухи", — сказал он.
По словам Брода, объяснением этому стало то, что бланки — с голосования на дому, однако подобный формат их загрузки в урну является грубым нарушением, ведь их необходимо было поместить в сейф-пакет, что должно быть подтверждено актами.
После того как в НОМ увидели эту запись, члены ассоциации обратились в вышестоящую комиссию, был подписан акт о признании 890 бюллетеней недействительными. Брод выразил надежду, что правоохранительные органы проведут должную проверку и разберутся в ситуации.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0