В НОМ показали вброс пачки бюллетеней в Брянской области

Член СПЧ показал вброс пачки бюллетеней в Брянской области. Видео © LIFE

Вброс бюллетеней зафиксировали камеры видеонаблюдения на избирательном участке в посёлке Клетня Брянской области. Процесс Лайфу продемонстрировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Вот мы видим: члены комиссии подходят и помещают бюллетени в стационарный ящик для голосования. Часть достают из-за пазухи", — сказал он.

По словам Брода, объяснением этому стало то, что бланки — с голосования на дому, однако подобный формат их загрузки в урну является грубым нарушением, ведь их необходимо было поместить в сейф-пакет, что должно быть подтверждено актами.

После того как в НОМ увидели эту запись, члены ассоциации обратились в вышестоящую комиссию, был подписан акт о признании 890 бюллетеней недействительными. Брод выразил надежду, что правоохранительные органы проведут должную проверку и разберутся в ситуации.