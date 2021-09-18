НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В НОМ показали вброс пачки бюллетеней в Брянской области

После того как нарушение подтвердили, был подписан акт о признании бланков недействительными.

18 сентября, 14:14

Член СПЧ показал вброс пачки бюллетеней в Брянской области. Видео © LIFE

Вброс бюллетеней зафиксировали камеры видеонаблюдения на избирательном участке в посёлке Клетня Брянской области. Процесс Лайфу продемонстрировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Вот мы видим: члены комиссии подходят и помещают бюллетени в стационарный ящик для голосования. Часть достают из-за пазухи", — сказал он.

По словам Брода, объяснением этому стало то, что бланки — с голосования на дому, однако подобный формат их загрузки в урну является грубым нарушением, ведь их необходимо было поместить в сейф-пакет, что должно быть подтверждено актами.

Более шести тысяч бюллетеней на выборах в Думу признаны недействительными

Более шести тысяч бюллетеней на выборах в Думу признаны недействительными

После того как в НОМ увидели эту запись, члены ассоциации обратились в вышестоящую комиссию, был подписан акт о признании 890 бюллетеней недействительными. Брод выразил надежду, что правоохранительные органы проведут должную проверку и разберутся в ситуации.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

ЦИК подготовила доклад, в "пух и прах" разбивающий данные об ущемлении избирательных прав

сегодня в 14:52

Информатаки перед выборами направлены на Путина и "Единую Россию", заявили аналитики

25 августа, 15:09

Свердловский омбудсмен заявила об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах в регионе

сегодня в 14:48

ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 73–80%

сегодня в 14:42

Мясников перечислил основные ошибки гипертоников

сегодня в 14:37

Новости партнеров

Layer 1