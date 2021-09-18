На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"

Замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила в статье для "Европейской правды", что Киев рискует остаться без транзита газа, и предложила способ "победить" "Газпром" и трубопровод "Северный поток – 2".

Зеркаль отметила, что Незалежной уже сейчас необходимо перестроить газотранспортную систему на случай, если Россия прекратит транзит топлива через страну. При этом замглавы Минэнерго поделилась недовольством от поведения Германии, так как в Берлине, по её словам, игнорируют "угрозу". Однако Зеркаль подчеркнула, что у Украины есть выход из ситуации с газом.

"Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", — написала замминистра.

Для этого, по её мнению, необходимо обеспечить достаточный объём газа в хранилищах на время отопительного сезона, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией, что поможет стране уравняться в статусе с ФРГ, а это, в свою очередь, должно защитить Киев.

"Группы риска" — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа", — пояснила Зеркаль.