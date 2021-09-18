На Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2"
При этом в Киеве пожаловались на поведение Германии, так как в Берлине якобы игнорируют "угрозу".
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Замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила в статье для "Европейской правды", что Киев рискует остаться без транзита газа, и предложила способ "победить" "Газпром" и трубопровод "Северный поток – 2".
Зеркаль отметила, что Незалежной уже сейчас необходимо перестроить газотранспортную систему на случай, если Россия прекратит транзит топлива через страну. При этом замглавы Минэнерго поделилась недовольством от поведения Германии, так как в Берлине, по её словам, игнорируют "угрозу". Однако Зеркаль подчеркнула, что у Украины есть выход из ситуации с газом.
"Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", — написала замминистра.
Для этого, по её мнению, необходимо обеспечить достаточный объём газа в хранилищах на время отопительного сезона, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией, что поможет стране уравняться в статусе с ФРГ, а это, в свою очередь, должно защитить Киев.
"Группы риска" — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа", — пояснила Зеркаль.
Чиновница также призвала объединиться с другими странами, чтобы доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет монополией на поставки газа, и лишить его этой возможности. Она подчеркнула, что здесь важно "заставить "Северный поток – 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС", как и все остальные трубопроводы из России в Европу. Это, по словам Зеркаль, позволит включиться в конкуренцию разным поставщикам и трейдерам.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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