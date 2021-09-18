Аналитик оценил запрет Украине на нытьё из-за "Северного потока – 2"
В Незалежной многие политики считали, что газопровод достроен не будет, однако их надежды не оправдались.
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Заявление депутата Верховной рады Алексея Кучеренко о том, что Украине нужно перестать "ныть" из-за "Северного потока – 2", в беседе с RT прокомментировал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Здесь скорее выигрывает тот, кто первым заявит, что все предыдущие идеи и наработки — это глупость", — считает Бышок.
Он подчеркнул, что политики, заявлявшие, что Украина сможет препятствовать "Северному потоку – 2", оказались банкротами. Аналитик добавил, что многие представители власти Незалежной ранее считали, что газопровод не будет достроен.
"Собственно, многие украинские политики заявляли, что это невозможно и, вообще, Россию нужно заставить поставлять на Запад газ исключительно через украинские трубы. Первый, кто заявит, что всё провалено и давайте пластинку поменяем, немножко получает больше политических очков", — сказал Станислав Бышок.
Ранее в Раде призвали Украину перестать ныть из-за "Северного потока – 2". Стране чётко дали понять, что вопрос с газопроводом уже решён, заявил депутат Кучеренко.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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