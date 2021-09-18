Аналитик оценил запрет Украине на нытьё из-за "Северного потока – 2"

Заявление депутата Верховной рады Алексея Кучеренко о том, что Украине нужно перестать "ныть" из-за "Северного потока – 2", в беседе с RT прокомментировал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Здесь скорее выигрывает тот, кто первым заявит, что все предыдущие идеи и наработки — это глупость", — считает Бышок.

Он подчеркнул, что политики, заявлявшие, что Украина сможет препятствовать "Северному потоку – 2", оказались банкротами. Аналитик добавил, что многие представители власти Незалежной ранее считали, что газопровод не будет достроен.

"Собственно, многие украинские политики заявляли, что это невозможно и, вообще, Россию нужно заставить поставлять на Запад газ исключительно через украинские трубы. Первый, кто заявит, что всё провалено и давайте пластинку поменяем, немножко получает больше политических очков", — сказал Станислав Бышок.