Французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму

Наблюдатель из Франции — о думских выборах. Видео © LIFE

Французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа, который уже в третий раз участвует в качестве наблюдателя на выборах в России, поделился своими впечатлениями от проходящего в эти дни голосования. Он отметил, что все необходимые санитарные условия успешно соблюдаются.

"Насчёт моей личной оценки этих выборов я хочу сказать моим коллегам, что проблема нечестных выборов, к сожалению, существует во всех странах мира. Мне кажется, в России существует больше прозрачности и честности, чтобы признать те случаи, когда действительно происходят ненормальные вещи", — отметил Леруа.

По его словам, во Франции стараются скорее прятать и не показывать подобные случаи. В качестве примера политолог привёл ситуацию, когда у одного из нечестных кандидатов на муниципальных выборах нашли бюллетени, спрятанные в носках. Леруа добавил, что последние американские выборы были далеко не прозрачными и не честными.

"Я очень интересуюсь вашей страной и искренне её люблю. Я могу сказать, что российская демократия является молодой, но очень красивой. И я искренне считаю, что России нечего краснеть насчёт своей демократии", — заключил политолог.

Ранее Лайф рассказывал, что итальянский наблюдатель восхитился уровнем организации выборов в России. Эксперт подчеркнул, что на его родине эта процедура проходит "не так быстро и не так чётко". При этом местная пресса переполнена фейками о российском голосовании.