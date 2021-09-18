Прозрачность и чёткость организации голосования в России больше всего поразила международных наблюдателей. Об этом сообщил один из иностранных гостей Вито Гриттани. В ходе брифинга итальянец рассказал, что состоит в группе экспертов из десяти человек, которая посетила четыре избирательных участка в РФ.

"Всё было на высшем уровне, я бы даже сказал — идеально, на входе нам сразу же измеряли температуру и выдавали необходимые защитные средства. Мы непосредственно наблюдали за тем, как люди голосовали, как это быстро и чётко происходило", — отметил Гриттани.

Сравнивая выборы в России и Италии, эксперт подчеркнул, что на его родине процесс идёт "не так быстро и не так чётко".

При этом местная пресса переполнена фейками о российских выборах. В связи с этим Гриттани пообещал донести правду о том, что голосование в РФ проходит честно и прозрачно.