"Всё идеально": Итальянский наблюдатель восхитился уровнем организации выборов в России
Эксперт подчеркнул, что на его родине эта процедура проходит "не так быстро и не так чётко". При этом местная пресса переполнена фейками о российском голосовании.
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Прозрачность и чёткость организации голосования в России больше всего поразила международных наблюдателей. Об этом сообщил один из иностранных гостей Вито Гриттани. В ходе брифинга итальянец рассказал, что состоит в группе экспертов из десяти человек, которая посетила четыре избирательных участка в РФ.
"Всё было на высшем уровне, я бы даже сказал — идеально, на входе нам сразу же измеряли температуру и выдавали необходимые защитные средства. Мы непосредственно наблюдали за тем, как люди голосовали, как это быстро и чётко происходило", — отметил Гриттани.
Сравнивая выборы в России и Италии, эксперт подчеркнул, что на его родине процесс идёт "не так быстро и не так чётко".
При этом местная пресса переполнена фейками о российских выборах. В связи с этим Гриттани пообещал донести правду о том, что голосование в РФ проходит честно и прозрачно.
Ранее Лайф сообщал, что французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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