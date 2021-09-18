ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%

Более 76% граждан в шести субъектах России, не считая столицу, по данным на 13:00 по московскому времени, проголосовали на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

"Проголосовало более 76% граждан, подавших заявление через систему дистанционного электронного голосования", — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Между тем, по данным ЦИК РФ, по состоянию на 14:40 мск явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%.

А ранее в Москве среди участников онлайн-голосования разыграли первые десять квартир. Также среди жителей столицы разыграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.