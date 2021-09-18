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ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%

Все избиратели заранее подавали заявление через систему ДЭГ. Если не учитывать граждан, голосующих дистанционно в столице, явка в онлайне превышает 76%.

18 сентября, 11:47
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Более 76% граждан в шести субъектах России, не считая столицу, по данным на 13:00 по московскому времени, проголосовали на выборах в Госдуму в режиме онлайн. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

"Проголосовало более 76% граждан, подавших заявление через систему дистанционного электронного голосования", — цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Между тем, по данным ЦИК РФ, по состоянию на 14:40 мск явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%.

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А ранее в Москве среди участников онлайн-голосования разыграли первые десять квартир. Также среди жителей столицы разыграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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