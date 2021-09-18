В Москве среди участников онлайн-голосования разыграли первые 10 квартир

В Москве разыграли первые десять квартир, а также автомобили и деньги среди участников электронного голосования на думских выборах. Об этом сообщает столичная мэрия.

"В розыгрыше приняло участие 1 119 285 человек — это 55% от всех зарегистрированных на дистанционное электронное голосование. Разыграно 150 тысяч призов, среди них 10 однокомнатных квартир, 50 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов", — говорится в релизе.

Отмечается, что баллы можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Определение победителей происходило рандомным путём в эфире телеканала "Москва 24". Принять участие в акции смогли москвичи, проголосовавшие 17 сентября до 20:00.

В следующий раз испытать свою удачу можно 19 и 20 сентября. Розыгрыш будет проходить в рамках акции "Миллион призов", уже знакомой москвичам старше 60 лет, которые сделали прививку от ковида и получили ценные призы.

Как ранее писал Лайф, в общей сложности среди голосовавших в режиме онлайн разыграют 20 квартир и сто машин. К призовой программе присоединилось более 70 компаний, среди которых такие торговые сети, как "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.