Володин в Москве проголосовал на выборах в Госдуму
Фото © Telegram-канал "Вячеслав Володин"
Спикер нижней палаты парламента заметил, что большая явка потребует от будущих депутатов ответственного выполнения обязанностей.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на участке в Пресненском районе Москвы и похвалил формат трёхдневного волеизъявления.
"Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня", — отметил Володин.
Кроме того, председатель Госдумы напомнил, что завтра будет последний день выборов, если у кого-то есть время, то лучше отдать свой голос сегодня. По его словам, если каждый активно выполнит гражданский долг и ответственно подойдёт к вопросу, то и власть будет работать эффективно, а большая явка потребует от будущих депутатов добросовестного выполнения своих обязанностей.
А ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на думских выборах. Процедуру волеизъявления он прошёл онлайн.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.