Володин в Москве проголосовал на выборах в Госдуму

Спикер нижней палаты парламента заметил, что большая явка потребует от будущих депутатов ответственного выполнения обязанностей.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на участке в Пресненском районе Москвы и похвалил формат трёхдневного волеизъявления.

"Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня", — отметил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы напомнил, что завтра будет последний день выборов, если у кого-то есть время, то лучше отдать свой голос сегодня. По его словам, если каждый активно выполнит гражданский долг и ответственно подойдёт к вопросу, то и власть будет работать эффективно, а большая явка потребует от будущих депутатов добросовестного выполнения своих обязанностей.

А ранее Лайф рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на думских выборах. Процедуру волеизъявления он прошёл онлайн.